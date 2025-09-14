Grand Marché Boynes

Grand Marché Boynes dimanche 14 septembre 2025.

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Le Grand Marché de Boynes aura lieu dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 18h en centre-ville, avec food-trucks, buvette, manège et de nombreux exposants !

Les organisateurs recherchent encore des artisans, indépendants ainsi que des marchands de matelas, vêtements, chaussures et bazar ! .

Boynes 45300 Loiret Centre-Val de Loire marcheboynes@hotmail.com

English :

The Grand Marché de Boynes will take place on Sunday, September 14, 2025 from 10am to 6pm in the town center, with food-trucks, refreshments, a merry-go-round and plenty of exhibitors!

German :

Der Große Markt von Boynes findet am Sonntag, dem 14. September 2025, von 10 bis 18 Uhr im Stadtzentrum statt, mit Foodtrucks, Getränkestand, Karussell und vielen Ausstellern!

Italiano :

Il Grande Mercato di Boynes si terrà domenica 14 settembre 2025 dalle 10 alle 18 nel centro della città, con camioncini, rinfreschi, giostre e tanti espositori!

Espanol :

El Gran Mercado de Boynes tendrá lugar el domingo 14 de septiembre de 2025 de 10.00 a 18.00 horas en el centro de la ciudad, con food-trucks, refrescos, un tiovivo y muchos expositores

L’événement Grand Marché Boynes a été mis à jour le 2025-08-21 par OT GRAND PITHIVERAIS