Grand Marché d’Automne du Court Circuit et Ferme Ouverte Bonchamp-lès-Laval

?? Marché d’Automne à la Ferme des Épiés ?? Bonchamp-lès-Laval, Samedi 27 septembre, 14h30 19h

Et Conférence dans le cadre du mois du Climat La haie bocagère, au service de l’agriculture, de la biodiversité et du climat

L’association Le Court Circuit vous invite à son grand marché automnal !

Une après-midi conviviale pour découvrir les saveurs locales, rencontrer les producteurs et artisan·es du territoire, et profiter de nombreuses animations !

Marché de producteurs, productrices et artisan·es locaux et bio

Fruits, légumes et fleurs

• Maxime Le Manchec-Bousseau & Coralie Feneuil La Volte Gourmande légumes de saison

• Samuel Bernard Ferme de la Brancherie jus de pommes et de poires

• Juliane Auroy & Florian Prouteau Ferme florale Brindille fleurs locales bio et de saison

Produits laitiers

• Thierry & Christine Sabin Fromagerie des Épiés fromages de vache, beurre, crème

• Elisabet & Sixtine de la Roque Le Petit coin de Paradis glaces au lait de chèvre

Pains et céréales

• Ronan Eon pains au levain nature et aux graines, pâtes

Produits cuisinés et bocaux

• Saïma Karagic La Cuisine des Balkans bureks, goulash, baklava, tarte au chocolat

• Rémi Rose conserves de viande

Viandes

• Romain Clément Ferme de la Seurrie lapins, pâtés et rillettes

Boissons

• Florent Deslandes vins mayennais

• Aurélie Dordoigne Le Petit Verger sirops et confitures

Vrac et épicerie

• Sylvain Cordier La Vraquerie produits d’épicerie en vrac et zéro déchet

Artisanat

• Anthony Gendry– Copeaux d’Anges jeux et jouets en bois

• Jessica Gouyer La Fée Bricoleuse créations de bijoux

• Jonitha créations en crochet

• Martine Scherr Mille et Une Mailles créations en laine

Livres

• Alice Strady Le Mange-livre librairie ambulante

Animations toute l’après-midi

• Jeux pour enfants

• Visite de la ferme

• Animation musicale par le trio mayennais Peace Makers

• 16h conférence La haie bocagère, au service de l’agriculture, de la biodiversité et du climat par Gérard Clouet dans le cadre du Mois du Climat

• 17h lecture partagée (Les Poseurs de Mots & Le Mange Livre)

• Stand ARS santé & environnement en Mayenne

Venez en famille ou entre amis partager ce moment convivial avec nous .

Chemin du Préfet Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire +33 6 95 46 88 61 asso.lecourtcircuit@gmail.com

English :

?? Autumn Market at the Ferme des Épiés ? Bonchamp-lès-Laval, Saturday, September 27, 2:30 pm ? 19h

And Conference as part of the Month of Climate: « The hedgerow, serving agriculture, biodiversity and the climate »

German :

?? Herbstmarkt in der Ferme des Épiés? Bonchamp-lès-Laval, Samstag, 27. September, 14.30 Uhr ? 19h

Und Konferenz im Rahmen des Klimamonats: « La haie bocagère, au service de l’agriculture, de la biodiversité et du climat » (Die Heckenlandschaft im Dienste der Landwirtschaft, der Biodiversität und des Klimas)

Italiano :

?? Mercato d’autunno alla Ferme des Épiés? Bonchamp-lès-Laval, sabato 27 settembre, 14h30 ? 19h

E una conferenza nell’ambito del Mese del clima: « La siepe, al servizio dell’agricoltura, della biodiversità e del clima »

Espanol :

?? Mercado de otoño en la Ferme des Épiés ? Bonchamp-lès-Laval, sábado 27 de septiembre, 14h30 ? 19h

Y una conferencia en el marco del Mes del Clima: « El seto, al servicio de la agricultura, la biodiversidad y el clima »

