Grand Marché de Noël 2025 Arvert
Grand Marché de Noël 2025 Arvert dimanche 14 décembre 2025.
Grand Marché de Noël 2025
La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Rendez-vous sous la Halle d’Arvert pour le Grand Marché de Noël !
La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36
English :
See you in the Halle d’Arvert for the Big Christmas Market!
German :
Treffpunkt in der Halle von Arvert für den großen Weihnachtsmarkt!
Italiano :
Ci vediamo nella Halle d’Arvert per il Grande Mercato di Natale!
Espanol :
¡Nos vemos en la Halle d’Arvert para el Gran Mercado de Navidad!
L’événement Grand Marché de Noël 2025 Arvert a été mis à jour le 2025-10-07 par Royan Atlantique