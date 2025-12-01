Grand Marché de Noël 2025

La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Rendez-vous sous la Halle d’Arvert pour le Grand Marché de Noël !

.

La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36

English :

See you in the Halle d’Arvert for the Big Christmas Market!

German :

Treffpunkt in der Halle von Arvert für den großen Weihnachtsmarkt!

Italiano :

Ci vediamo nella Halle d’Arvert per il Grande Mercato di Natale!

Espanol :

¡Nos vemos en la Halle d’Arvert para el Gran Mercado de Navidad!

L’événement Grand Marché de Noël 2025 Arvert a été mis à jour le 2025-10-07 par Royan Atlantique