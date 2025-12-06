Grand marché de Noël à Saint-Gobain Saint-Gobain

Grand marché de Noël à Saint-Gobain Saint-Gobain samedi 6 décembre 2025.

Grand marché de Noël à Saint-Gobain

Saint-Gobain Aisne

Gratuit

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07

2025-12-06

Samedi 6 (12h-22h) et dimanche 7 décembre (10h-19h), centre-ville (chalets, chapiteaux et salle des fêtes)
Grand marché de Noël, plus de 80 exposants
Nombreuses animations, concerts
Spectacle pyrotechnique le samedi à 19h suivi d’une soirée dansante 0  .

Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01 

