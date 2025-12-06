Grand marché de Noël à Saint-Gobain Saint-Gobain
Saint-Gobain Aisne
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Samedi 6 (12h-22h) et dimanche 7 décembre (10h-19h), centre-ville (chalets, chapiteaux et salle des fêtes)
Grand marché de Noël, plus de 80 exposants
Nombreuses animations, concerts
Spectacle pyrotechnique le samedi à 19h suivi d’une soirée dansante 0 .
Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01
