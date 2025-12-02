GRAND MARCHE DE NOËL AGROPOLIS Montpellier
GRAND MARCHE DE NOËL AGROPOLIS
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Comme chaque année, le marché Agropolis vous donne rendez-vous pour son GRAND MARCHE DE NOËL !
Mardi 2 décembre de 16h à 21h
AU PROGRAMME
►Un marché exceptionnel avec vos producteurs préférés au grand complet, vêtus de leurs meilleurs costumes de Noël !
► Des artisans et producteurs locaux venus spécialement pour l’occasion, avec PLEIN DE NOUVEAUTÉS (encens naturels, poivres et épices du monde, châtaignes et oignons doux des Cévennes, livres, coutures, bijoux)
►Un groupe de musique
►A manger (marrons chauds, beignets d’oignons, truffade auvergnate, rougail saucisse, fougasses, pâtisseries)
►A boire (bière, vin chaud, grog de Noël, café) .
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00
English :
As every year, Agropolis Market invites you to its BIG CHRISTMAS MARKET!
Tuesday, December 2 from 4pm to 9pm
German :
Wie jedes Jahr lädt Sie der Agropolis-Markt zu seinem GROSSEN WEIHNACHTSMARKT ein!
Dienstag, 2. Dezember von 16 bis 21 Uhr
Italiano :
Come ogni anno, il mercato di Agropolis vi invita al suo GRANDE MERCATO DI NATALE!
Martedì 2 dicembre dalle 16:00 alle 21:00
Espanol :
¡Como cada año, el mercado de Agropolis te invita a su GRAN MERCADO DE NAVIDAD!
Martes 2 de diciembre de 16:00 a 21:00
