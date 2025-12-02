GRAND MARCHE DE NOËL AGROPOLIS Montpellier

GRAND MARCHE DE NOËL AGROPOLIS

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

Début : 2025-12-02

Comme chaque année, le marché Agropolis vous donne rendez-vous pour son GRAND MARCHE DE NOËL !

Mardi 2 décembre de 16h à 21h

AU PROGRAMME

►Un marché exceptionnel avec vos producteurs préférés au grand complet, vêtus de leurs meilleurs costumes de Noël !

► Des artisans et producteurs locaux venus spécialement pour l’occasion, avec PLEIN DE NOUVEAUTÉS (encens naturels, poivres et épices du monde, châtaignes et oignons doux des Cévennes, livres, coutures, bijoux)

►Un groupe de musique

►A manger (marrons chauds, beignets d’oignons, truffade auvergnate, rougail saucisse, fougasses, pâtisseries)

►A boire (bière, vin chaud, grog de Noël, café) .

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

As every year, Agropolis Market invites you to its BIG CHRISTMAS MARKET!

Tuesday, December 2 from 4pm to 9pm

German :

Wie jedes Jahr lädt Sie der Agropolis-Markt zu seinem GROSSEN WEIHNACHTSMARKT ein!

Dienstag, 2. Dezember von 16 bis 21 Uhr

Italiano :

Come ogni anno, il mercato di Agropolis vi invita al suo GRANDE MERCATO DI NATALE!

Martedì 2 dicembre dalle 16:00 alle 21:00

Espanol :

¡Como cada año, el mercado de Agropolis te invita a su GRAN MERCADO DE NAVIDAD!

Martes 2 de diciembre de 16:00 a 21:00

