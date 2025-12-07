GRAND MARCHÉ DE NOËL

Avenue Georges Clémenceau Bram Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

La magie de Noël ! Cette période de l’année fait rêver les petits comme les grands, l’ambiance est réconfortante et met tout le monde de bonne humeur !

Pour préparer vos cadeaux et passer un bon moment en famille ou entre amis, la ville de Bram vous propose un marché de Noël le week-end des 6 et 07 décembre dans le parc des Essars.

Les associations, créateurs, artisans, producteurs et commerçants locaux vous attendent nombreux pour cet événement festif, gourmand et convivial.

Entrée libre.

.

Avenue Georges Clémenceau Bram 11150 Aude Occitanie +33 4 68 76 10 75 contact@villedebram.fr

English :

The magic of Christmas! This time of year is a dream come true for young and old alike, with a comforting atmosphere that puts everyone in a good mood!

To help you prepare your presents and spend some quality time with family and friends, the town of Bram is hosting a Christmas market on the weekend of December 6 and 07 in the Parc des Essars.

Local associations, designers, craftsmen, producers and merchants await you for this festive, gourmet and convivial event.

Admission free.

L’événement GRAND MARCHÉ DE NOËL Bram a été mis à jour le 2025-11-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Au Coeur des Collines Cathares