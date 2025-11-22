Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny rue Gaspard Monge Saint-Jeoire
Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny rue Gaspard Monge Saint-Jeoire samedi 22 novembre 2025.
Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny
rue Gaspard Monge Gymnase Saint-Jeoire Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Marché de Noël de Saint-Jeoire. 80 exposants, Père Noël, repas, contes, animations musicales.
.
rue Gaspard Monge Gymnase Saint-Jeoire 74490 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes lapoyademya74@gmail.com
English : Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny
Saint-Jeoire Christmas Market. 80 stallholders, Father Christmas, food, storytelling, musical entertainment.
German : Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny
Weihnachtsmarkt in Saint-Jeoire. 80 Aussteller, Weihnachtsmann, Essen, Märchen, musikalische Unterhaltung.
Italiano : Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny
Mercatino di Natale di Saint-Jeoire. 80 espositori, Babbo Natale, pasti, racconti e intrattenimento musicale.
Espanol : Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny
Mercado de Navidad de Saint-Jeoire. 80 expositores, Papá Noel, comidas, cuentacuentos y animación musical.
L’événement Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny Saint-Jeoire a été mis à jour le 2025-11-12 par Môle et Brasses Tourisme