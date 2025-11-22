Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny rue Gaspard Monge Saint-Jeoire

Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny

rue Gaspard Monge Gymnase Saint-Jeoire Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Marché de Noël de Saint-Jeoire. 80 exposants, Père Noël, repas, contes, animations musicales.

.

rue Gaspard Monge Gymnase Saint-Jeoire 74490 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes lapoyademya74@gmail.com

English : Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny

Saint-Jeoire Christmas Market. 80 stallholders, Father Christmas, food, storytelling, musical entertainment.

German : Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny

Weihnachtsmarkt in Saint-Jeoire. 80 Aussteller, Weihnachtsmann, Essen, Märchen, musikalische Unterhaltung.

Italiano : Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny

Mercatino di Natale di Saint-Jeoire. 80 espositori, Babbo Natale, pasti, racconti e intrattenimento musicale.

Espanol : Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny

Mercado de Navidad de Saint-Jeoire. 80 expositores, Papá Noel, comidas, cuentacuentos y animación musical.

L’événement Grand Marché de Noël de Saint-Jeoire en Faucigny Saint-Jeoire a été mis à jour le 2025-11-12 par Môle et Brasses Tourisme