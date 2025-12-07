Grand Marché de Noël des Créateurs à la Plaine Marseille 6e Arrondissement

Grand Marché de Noël des Créateurs à la Plaine

Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 19h.

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 19h.

Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 19h. Place Jean Jaurès Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Marché rassemblant des artisans et des artistes



Pour la 27ème année consécutive, l’association Marquage avec le Grand Marché de Noël des Créateurs rassemblera de très nombreux Créateurs pour fêter la diversité des expressions originales.



Dans le cadre des Fêtes de Noël, nous vous proposons une extraordinaire balade créative dans les univers inspirés d’une multitude d’exposants talentueux de toutes origines et de sensibilités variées comme autant d’occasions pour plonger dans l’originalité et l’insolite.



Avec de nombreux domaines représentés tel que peinture, sculpture, bijou, luminaire, littérature, illustration, sérigraphie, gravure, décoration, collage, herbier, stylisme, photographie, accessoires, mobilier, reliure, céramique, vitrail, maroquinerie, porcelaine, grès, travail du fil, du bois, du verre, du métal, liqueurs, bières, confitures et autres gourmandises, parfumerie, cosmétiques, bougies, savons etc…



Avec une gamme de prix & une palette de sensibilités très étendues

pour que chacun puisse y trouver son bonheur.



Plus d’une centaine d’exposants sur chacun des sites

.

Place Jean Jaurès Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marquagecontact@gmail.com

English :

Market bringing together craftspeople and artists

German :

Markt mit Handwerkern und Künstlern

Italiano :

Mercato che riunisce artigiani e artisti

Espanol :

Mercado que reúne a artesanos y artistas

