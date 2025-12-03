Grand Marché de Noël des Créateurs Places comtales Aix-en-Provence

Grand Marché de Noël des Créateurs

Mercredi 3 décembre 2025 de 9h à 19h. Places comtales Place des Prêcheurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 09:00:00

fin : 2025-12-03 19:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Entre objets uniques, gourmandises et inspirations, laissez-vous surprendre par la richesse de la création artisanale. Des idées cadeau garanties !

Un très large choix d’idées cadeaux comme autant d’occasions de se faire plaisir et de faire plaisir.



Un temps spécial pour valoriser la singularité et fêter la rencontre ; quand l’espace public devient enfin un lieu d’échanges chaleureux et que les Créateurs et les Amateurs se retrouvent pour explorer de larges perspectives. .

Places comtales Place des Prêcheurs Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 16 43 25 marquagecontact@gmail.com

English :

Between unique objects, delicacies and inspirations, let yourself be surprised by the richness of handcrafted creations. Gift ideas guaranteed!

German :

Lassen Sie sich zwischen einzigartigen Objekten, Leckereien und Inspirationen vom Reichtum der handwerklichen Kreation überraschen. Garantiert tolle Geschenkideen!

Italiano :

Tra oggetti unici, prelibatezze e ispirazioni, lasciatevi sorprendere dalla ricchezza delle creazioni artigianali. Idee regalo garantite!

Espanol :

Entre objetos únicos, exquisiteces e inspiraciones, déjese sorprender por la riqueza de las creaciones artesanales. ¡Ideas para regalar garantizadas!

L’événement Grand Marché de Noël des Créateurs Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence