Grand Marché de Noël des Paniers du Coeur Rue Jean Wolf Argentan

Grand Marché de Noël des Paniers du Coeur

Rue Jean Wolf Derrière l’ancien foyer des jeunes travailleurs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Grand Marché de Noël au profit de l’association de protection animale Les Paniers du Cœur.

Venez nombreux découvrir nos créations, déguster un bon chocolat chaud et partager la magie des fêtes avec nous !

Divers stands bijoux, déco de Noël, etc.

> Vin chaud, café, chocolat, crêpes, gâteaux .

Rue Jean Wolf Derrière l’ancien foyer des jeunes travailleurs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 09 98 83 46

English : Grand Marché de Noël des Paniers du Coeur

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Grand Marché de Noël des Paniers du Coeur Argentan a été mis à jour le 2025-11-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault