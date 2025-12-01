Grand marché de Noël des Vis-la-joie Graines d’utopie Gourin

Grand marché de Noël des Vis-la-joie

Graines d’utopie 297 route de Carhaix Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 13:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’association Graines d’utopies organise son marché de Noël artisanats, restauration, buvette, spectacle de contes avec Dan et Virginie à 16h (libre participation). .

Graines d’utopie 297 route de Carhaix Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 33 63 58 67

English :

L’événement Grand marché de Noël des Vis-la-joie Gourin a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan