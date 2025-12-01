GRAND MARCHÉ DE NOËL

Formiguères Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

2025-12-23

Grand marché de Noël dans le sures du village de Formiguères avec de nombreux stands et des animations

Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 046804473

English :

Large Christmas market in the heart of Formiguères village with numerous stalls and entertainment

