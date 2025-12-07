Grand Marché de Noël Salle des Fêtes Saint-Didier-la-Forêt
Salle des Fêtes Rue de l’église Saint-Didier-la-Forêt Allier
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Grand marché de Noël organisé par les Levis de l’Andelot. Venez découvrir gâteaux, boissons et produits artisanaux dans une ambiance festive !
Salle des Fêtes Rue de l’église Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 61 16 79
English :
Christmas market organized by Les Levis de l’Andelot. Come and discover cakes, drinks and craft products in a festive atmosphere!
German :
Großer Weihnachtsmarkt, der von den Levis de l’Andelot organisiert wird. Freuen Sie sich auf Kuchen, Getränke und handgefertigte Produkte in einer festlichen Atmosphäre!
Italiano :
Grande mercatino di Natale organizzato dai Levis de l’Andelot. Venite a scoprire dolci, bevande e prodotti artigianali in un’atmosfera di festa!
Espanol :
Gran mercado navideño organizado por los Levis de l’Andelot. ¡Venga a descubrir pasteles, bebidas y productos artesanales en un ambiente festivo!
L’événement Grand Marché de Noël Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Val de Sioule