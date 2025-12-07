Grand Marché de Noël Salle des Fêtes Saint-Didier-la-Forêt

Grand Marché de Noël

Salle des Fêtes Rue de l'église Saint-Didier-la-Forêt

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Grand marché de Noël organisé par les Levis de l’Andelot. Venez découvrir gâteaux, boissons et produits artisanaux dans une ambiance festive !

Salle des Fêtes Rue de l'église Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 61 16 79

English :

Christmas market organized by Les Levis de l’Andelot. Come and discover cakes, drinks and craft products in a festive atmosphere!

German :

Großer Weihnachtsmarkt, der von den Levis de l’Andelot organisiert wird. Freuen Sie sich auf Kuchen, Getränke und handgefertigte Produkte in einer festlichen Atmosphäre!

Italiano :

Grande mercatino di Natale organizzato dai Levis de l’Andelot. Venite a scoprire dolci, bevande e prodotti artigianali in un’atmosfera di festa!

Espanol :

Gran mercado navideño organizado por los Levis de l’Andelot. ¡Venga a descubrir pasteles, bebidas y productos artesanales en un ambiente festivo!

