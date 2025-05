GRAND MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX – Rond-Point du Général Pottier Toulouse, 14 juin 2025 10:00, Toulouse.

Haute-Garonne

GRAND MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Rond-Point du Général Pottier LES VERGERS DE CANDIE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 18:30:00

Date(s) :

2025-06-14

En plein Toulouse, à la frontière de Portet-sur-Garonne, le Verger de Candie ouvre ses 5ha de Verger pour une immersion totale dans le terroir local, en toute simplicité.

Plus de 15 producteurs passionnés sont présents sur place pour vous faire découvrir leurs spécialités fromages, vins, bières artisanales, glaces, jus de fruits, cosmétiques naturels, pâtisseries, charcuterie, grillades… Deux food trucks assurent la restauration avec des saveurs réunionnaises et un coffee shop. Toute la journée, profitez d’animations variées musique d’accordéon, atelier d’apiculture, échanges avec les producteurs et bien sûr, des dégustations !

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les saveurs de votre région, de soutenir les circuits courts et de passer un bon moment, entre amis ou en famille. .

Rond-Point du Général Pottier LES VERGERS DE CANDIE

Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie info@vergerdecandie.com

English :

In the heart of Toulouse, on the outskirts of Portet-sur-Garonne, Verger de Candie opens its 5ha orchard for total immersion in the local terroir, in complete simplicity.

German :

Mitten in Toulouse, an der Grenze zu Portet-sur-Garonne, öffnet der Verger de Candie seine 5 ha großen Obstgärten, um ganz in das lokale Terroir einzutauchen.

Italiano :

Nel cuore di Tolosa, al confine con Portet-sur-Garonne, il Verger de Candie apre i suoi 5 ettari di frutteto per un’immersione totale nel terroir locale, in tutta semplicità.

Espanol :

En pleno corazón de Toulouse, en la frontera con Portet-sur-Garonne, el Verger de Candie abre su huerto de 5 ha para una inmersión total en el terruño local, con toda sencillez.

L’événement GRAND MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Toulouse a été mis à jour le 2025-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE