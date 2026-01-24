Grand Marché des Producteurs et Artisans

Place du Champ de Foire Boiscommun Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 08:00:00

fin : 2026-02-08 13:00:00

Date(s) :

2026-02-08

La Place du Champ de Foire à Boiscommun accueille son Grand Marché annuel ! De 8h à 13h, commerçants, artisans et producteurs locaux proposent une large gamme de produits authentiques. Un rendez-vous gourmand incontournable dans le Loiret !

La commune de Boiscommun invite les visiteurs à découvrir son édition 2026 du Grand Marché le dimanche 8 février. Cet événement phare se déroule sur la Place du Champ de Foire de 8h à 13h. Il rassemble de nombreux professionnels passionnés, incluant des commerçants, des artisans créateurs et des producteurs locaux.

Cette manifestation privilégie le circuit court et la qualité, offrant une vitrine exceptionnelle aux savoir-faire du territoire. Les exposants attendent un public nombreux pour partager la richesse de leurs produits de saison et de leurs créations artisanales. C’est l’occasion idéale pour les habitants et les touristes de remplir leur panier de produits frais dans une ambiance de marché traditionnel et chaleureux. .

Place du Champ de Foire Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 71 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Boiscommun’s Place du Champ de Foire hosts its annual Grand Marché! From 8am to 1pm, local traders, craftsmen and producers offer a wide range of authentic products. An unmissable gourmet event in the Loiret region!

L’événement Grand Marché des Producteurs et Artisans Boiscommun a été mis à jour le 2026-01-24 par OT GRAND PITHIVERAIS