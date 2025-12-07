Grand Marché Édition Noël

Boiscommun Loiret

Ne manquez pas l’Édition Spéciale Noël du Grand Marché de Boiscommun ! C’est le moment idéal pour préparer vos fêtes en rencontrant commerçants, artisans et producteurs locaux…

Venez faire le plein de produits de qualité et trouver des cadeaux originaux dans une ambiance conviviale et festive ! Les producteurs vous attendent nombreux ! .

Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 71 03

Don’t miss the Special Christmas Edition of Boiscommun’s Grand Marché! It’s the perfect time to prepare for the festive season by meeting local merchants, artisans and producers…

