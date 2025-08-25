Grand Marché et sa Braderie Front de Mer Saint-Georges-de-Didonne

Grand Marché et sa Braderie

Front de Mer 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-08-25 09:00:00

fin : 2025-08-25 20:30:00

2025-08-25

Grande braderie et son marché, organisé par l’association « Fêtes et Animations » de Saint-Georges-de-Didonne.

Front de Mer 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 59 08 23

English :

Big flea market organized by the Saint-Georges-de-Didonne « Fêtes et Animations » association.

German :

Große Braderie mit Markt, organisiert vom Verein « Fêtes et Animations » von Saint-Georges-de-Didonne.

Italiano :

Grande mercato delle pulci e mercatino, organizzato dall’associazione « Fêtes et Animations » di Saint-Georges-de-Didonne.

Espanol :

Gran mercadillo y mercado, organizado por la asociación « Fêtes et Animations » de Saint-Georges-de-Didonne.

