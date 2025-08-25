Grand Marché et sa Braderie Front de Mer Saint-Georges-de-Didonne
Grand Marché et sa Braderie Front de Mer Saint-Georges-de-Didonne lundi 25 août 2025.
Grand Marché et sa Braderie
Front de Mer 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-08-25 09:00:00
fin : 2025-08-25 20:30:00
Date(s) :
2025-08-25
Grande braderie et son marché, organisé par l’association « Fêtes et Animations » de Saint-Georges-de-Didonne.
.
Front de Mer 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 59 08 23
English :
Big flea market organized by the Saint-Georges-de-Didonne « Fêtes et Animations » association.
German :
Große Braderie mit Markt, organisiert vom Verein « Fêtes et Animations » von Saint-Georges-de-Didonne.
Italiano :
Grande mercato delle pulci e mercatino, organizzato dall’associazione « Fêtes et Animations » di Saint-Georges-de-Didonne.
Espanol :
Gran mercadillo y mercado, organizado por la asociación « Fêtes et Animations » de Saint-Georges-de-Didonne.
L’événement Grand Marché et sa Braderie Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-08-11 par Royan Atlantique