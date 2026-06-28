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Grand marché mensuel de producteurs et artisans locaux Brasserie Petitdemange Talant

mercredi 5 août 2026 · Brasserie Petitdemange · Talant

Grand marché mensuel de producteurs et artisans locaux Brasserie Petitdemange Talant

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Brasserie Petitdemange
Adresse
20 Boulevard des Clomiers
Ville
21240 Talant
Département
Côte-d'Or
Tarif

Talant

Grand marché mensuel de producteurs et artisans locaux

Brasserie Petitdemange 20 Boulevard des Clomiers Talant Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-10-07 20:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04

Un grand marché mensuel se tiendra tous les 1ers mercredis de chaque mois de 16h à 20h complété d’une offre de buvette et restauration de 18h à 22h.   .

Brasserie Petitdemange 20 Boulevard des Clomiers Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   letalantdesproducteurs@gmail.com

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English : Grand marché mensuel de producteurs et artisans locaux

L’événement Grand marché mensuel de producteurs et artisans locaux Talant a été mis à jour le 2026-06-28 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès

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