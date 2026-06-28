Grand marché mensuel de producteurs et artisans locaux Brasserie Petitdemange Talant

Informations pratiques

Talant

Grand marché mensuel de producteurs et artisans locaux

Brasserie Petitdemange 20 Boulevard des Clomiers Talant Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-10-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04

Un grand marché mensuel se tiendra tous les 1ers mercredis de chaque mois de 16h à 20h complété d’une offre de buvette et restauration de 18h à 22h. .

Brasserie Petitdemange 20 Boulevard des Clomiers Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté letalantdesproducteurs@gmail.com

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English : Grand marché mensuel de producteurs et artisans locaux

L’événement Grand marché mensuel de producteurs et artisans locaux Talant a été mis à jour le 2026-06-28 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès