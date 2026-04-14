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Grand marche nocturne Pouxeux

Grand marche nocturne Pouxeux vendredi 28 août 2026.

Adresse : rue de la gare

Ville : 88550 Pouxeux

Département : Vosges

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Pouxeux

Grand marche nocturne

rue de la gare Pouxeux Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Nombreux exposants: Artisanat, Produits du terroir, Livres, Buvette et Restauration, Animation musicale, Animation pour enfants et bien d’autres encore …
Fête foraineTout public
0  .

rue de la gare Pouxeux 88550 Vosges Grand Est +33 7 78 35 77 32 

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English :

Numerous exhibitors: Crafts, local produce, books, refreshments, musical entertainment, children’s entertainment and much more…
Funfair

L’événement Grand marche nocturne Pouxeux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION

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