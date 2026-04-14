Grand marche nocturne Pouxeux
Grand marche nocturne Pouxeux vendredi 28 août 2026.
Pouxeux
Grand marche nocturne
rue de la gare Pouxeux Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Nombreux exposants: Artisanat, Produits du terroir, Livres, Buvette et Restauration, Animation musicale, Animation pour enfants et bien d’autres encore …
Fête foraineTout public
0 .
rue de la gare Pouxeux 88550 Vosges Grand Est +33 7 78 35 77 32
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English :
Numerous exhibitors: Crafts, local produce, books, refreshments, musical entertainment, children’s entertainment and much more…
Funfair
L’événement Grand marche nocturne Pouxeux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION
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