Pouxeux

Grand marche nocturne

rue de la gare Pouxeux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Nombreux exposants: Artisanat, Produits du terroir, Livres, Buvette et Restauration, Animation musicale, Animation pour enfants et bien d’autres encore …

Fête foraineTout public

0 .

rue de la gare Pouxeux 88550 Vosges Grand Est +33 7 78 35 77 32

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English :

Numerous exhibitors: Crafts, local produce, books, refreshments, musical entertainment, children’s entertainment and much more…

Funfair

L’événement Grand marche nocturne Pouxeux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION