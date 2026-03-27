GRAND MARCHÉ SOLIDAIRE, Grand-Rivière, Grand’Rivière

GRAND MARCHÉ SOLIDAIRE Vendredi 27 mars, 09h00 Grand-Rivière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Grand-Rivière Grand-Rivière Grand’Rivière 97218 Martinique

L’association Les Alizées du Grand Nord vous donne rendez-vous pour un Grand Marché solidaire au profit du voyage des élèves à la Dominique