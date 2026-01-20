Grand match d’improvisation France VS Belgique

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date :

2026-02-14

Qui de la baguette magique Française ou de la légendaire frite Belge l’emportera lors de ce grand match d’impro ou presque tous les coups sont permis? Une chose est sûr ça va chauffer sur la patinoire et en tribune.

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Who will prevail, the French magic wand or the legendary Belgian frite, in this great improv match where almost anything goes? One thing’s for sure: it’s going to get hot on the rink and in the stands.

L’événement Grand match d’improvisation France VS Belgique Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-01-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME