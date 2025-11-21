GRAND-MÈRE PERD LA TÊTE PAR LA CIE ET MOI CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze

GRAND-MÈRE PERD LA TÊTE PAR LA CIE ET MOI

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11 16:45:00

Date(s) :

2026-01-11

La Cie Et moi se veut pluridisciplinaire en mêlant le théâtre, les arts de la marionnette, les arts visuels et la musique.

Ma grand-mère perd la tête est un roman sensible qui aborde la relation forte entre une petite fille et sa grand-mère. La narratrice, une enfant, observe avec tendresse et bienveillance ces petites choses qui changent dans le comportement de sa grand-mère, assumant autant le comique de certaines situations loufoques que la crainte de perdre les êtres chers.

La Cie Et moi se veut pluridisciplinaire en mêlant le théâtre, les arts de la marionnette, les arts visuels et la musique, dans une recherche d’onirisme parfois cinématographique et sensitif, avec une place très forte accordée à la lumière. .

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66

English :

Cie Et moi is a multi-disciplinary company, combining theater, puppetry, visual arts and music.

German :

Die Cie Et moi versteht sich als multidisziplinär, indem sie Theater, Puppenspiel, bildende Kunst und Musik miteinander verbindet.

Italiano :

La compagnia Et moi si propone di essere multidisciplinare, combinando teatro, marionette, arti visive e musica.

Espanol :

La compañía Et moi pretende ser multidisciplinar, combinando teatro, marionetas, artes visuales y música.

L’événement GRAND-MÈRE PERD LA TÊTE PAR LA CIE ET MOI Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE