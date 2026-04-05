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Grand Mess Récits Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Grand Mess Récits Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Grand Mess Récits Caserne Mellinet/La Générale Nantes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-18

Fin : 2026-04-18

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

Un après-midi autour des histoires rythmées par deux temps forts : un atelier d’écriture et une séance de conte racontée par trois voix. Venez écrire, écouter et créer des souvenirs au cœur du quartier!Ouvert à toutes et sans inscription.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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