Grand Mess Récits Caserne Mellinet/La Générale Nantes
Grand Mess Récits Caserne Mellinet/La Générale Nantes samedi 18 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Un après-midi autour des histoires rythmées par deux temps forts : un atelier d’écriture et une séance de conte racontée par trois voix. Venez écrire, écouter et créer des souvenirs au cœur du quartier!Ouvert à toutes et sans inscription.
Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
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