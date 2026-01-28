Grand-messe du vélo

Rue Jean Templier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29

On bricole, on chine, on répare ensemble, dans l’atelier vélo participatif de la gare. Et bien sûr gâteaux, biscuits et boissons chaudes sur place.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur unegareregard@proton.me

Lieu ancienne gare d’Arès, rue Jean Templier. .

Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand-messe du vélo

L’événement Grand-messe du vélo Arès a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arès