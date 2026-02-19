Grand monument et archéométrie : les métaux dans la construction de Notre-Dame de Paris Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Mardi 17 mars, 18h00 Gratuit et entrée libre

Exploration de l’apport de l’archéométrie pour éclairer l’histoire des matériaux : nature et qualité des métaux, datation, provenance, approvisionnement, recyclage et savoir-faire des artisans.

L’incendie du 15 avril 2019 qui a détruit les parties hautes de Notre-Dame de Paris a été à l’origine d’un vaste chantier scientifique piloté par le CNRS et le Ministère de la Culture, adossé au chantier de restauration de l’édifice.

Les recherches interdisciplinaires menées dans le cadre du groupe de travail « métal » ont considérablement renouvelé notre connaissance de la mise en œuvre du fer et du plomb dans la construction de l’édifice. Une grande quantité d’armatures de fer ont été mises au jour dans la structure de Notre-Dame, dont certaines étaient invisibles avant l’incendie. Et si une grande partie du plomb de la couverture et de la flèche a fondu, la fouille des parties hautes organisée par les services de l’Etat a permis d’en étudier de nombreux vestiges. Enfin, l’échafaudage intégral de l’édifice entre 2022 et 2024 a permis de réaliser un inventaire presque exhaustif de la mise en œuvre des métaux. Ce sont ainsi des tonnes de fer et de plomb, appartenant tant aux phases initiales de construction des XIIe-XIIIe siècles qu’aux restaurations ultérieures, qui ont été mises au jour et étudiées, du terrain jusqu’au laboratoire.

Cette conférence reviendra en particulier sur l’apport des études archéométriques pour répondre à plusieurs questionnements historiques sur l’usage de ces matériaux de construction : nature et qualités des métaux mis en œuvre, datation, provenance des matériaux et approvisionnement du chantier, recyclage, mais aussi pratiques et savoir-faire des artisans.

Une conférence par Maxime Lhéritier, Université Paris 8 – ArScAn CNRS UMR 7041.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-17T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T19:30:00.000+01:00

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 Rue Marcel Proust, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret



