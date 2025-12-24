Grand National de Concours Complet d’Equitation, Stade équestre et Hippodrome Arnac-Pompadour

Grand National de Concours Complet d’Equitation

Stade équestre et Hippodrome Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

La saison hippique de Pompadour débute avec cet évènement phare de Concours Complet, étape du circuit Grand National de la Fédération Française d’Équitation.

Le Concours Complet d’Équitation est une discipline olympique composée de trois tests dressage, cross et saut d’obstacles.

Les épreuves de dressage et de saut d’obstacles se déroulent sur le stade équestre du Puy-Marmont, le cross se déroule quant à lui sur l’hippodrome.

Village exposants et restauration sur place.

Entrée libre pour les visiteurs. .

Stade équestre et Hippodrome Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 99 38 29 contact@e-quitteam.fr

