Grand national de CSO au Pôle Hippique Saint-Lô
jeudi 15 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Grand national de CSO au Pôle Hippique
437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-15
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-15
Rendez-vous du 16 au 19 octobre prochain au pôle hippique de Saint-Lô ! Le Grand National est un circuit de compétition de la Fédération Française d’Équitation, dans les trois disciplines olympiques : saut d’obstacles, concours complet et dressage. Les concurrents participent au Grand National par équipes, appelées « écuries » de 2 ou 3 cavaliers et sous les couleurs d’un ou deux partenaires et/ou sponsors. Restauration possible sur place. .
437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 42 51 information@polehippiquestlo.fr
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English : Grand national de CSO au Pôle Hippique
L’événement Grand national de CSO au Pôle Hippique Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Lô
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