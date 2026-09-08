Informations pratiques

Saint-Lô

Grand national de CSO au Pôle Hippique

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-15

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-15

Rendez-vous du 16 au 19 octobre prochain au pôle hippique de Saint-Lô ! Le Grand National est un circuit de compétition de la Fédération Française d’Équitation, dans les trois disciplines olympiques : saut d’obstacles, concours complet et dressage. Les concurrents participent au Grand National par équipes, appelées « écuries » de 2 ou 3 cavaliers et sous les couleurs d’un ou deux partenaires et/ou sponsors. Restauration possible sur place. .

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 42 51 information@polehippiquestlo.fr

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English : Grand national de CSO au Pôle Hippique

L’événement Grand national de CSO au Pôle Hippique Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Lô