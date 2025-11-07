Grand national de dressage 2025 Saint-Lô
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Rendez-vous du 07 au 09 novembre prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour le grand national de dressage !
Organisé par Normandie Dressage.
Gratuit Informations normandie.dressage@wanadoo.fr. .
