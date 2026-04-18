Grand nettoyage collectif – Clean Up Quartier Flandre-Aubervilliers PARIS

Un nouveau souffle pour les Orgues de Flandre et ses alentours : le quartier Flandre-Aubervilliers se pare de nouveaux espaces communs, entièrement repensés pour le bien-être de toutes et tous. Au cœur de la cité et dans les rues environnantes, un jardin public florissant, des parcelles en pleine terre et de jeunes plantations redessinent peu à peu le paysage, offrant des lieux de vie plus verts, plus conviviaux et plus durables.

RiC RAC, aux côtés de la D.P.E. Division Nord et d’un collectif d’associations engagées (Vagabond Vibes, Les Bons Amis, Paris Anim’ Mathis et l’Espace Jeune Flandre), vous invite à participer à une grande action collective de nettoyage. L’objectif ? Préserver la propreté de ces espaces fraîchement aménagés et en faire des lieux accueillants, accessibles et respectueux de l’environnement.

Programme de la journée :

14h00 : Accueil et distribution du matériel (pinces, sacs, gants) au 15 rue Mathis, devant la piscine. Tout le nécessaire est fourni par la DPE et la régie de quartier du 19e arrondissement.

14h30 : Début du ramassage des déchets en groupe. Un parcours d’environ une heure vous sera proposé pour nettoyer les rues et espaces publics du quartier.

15h30-16h00 : Retour devant le composteur de quartier, situé à l’angle de la rue d’Aubervilliers et de la rue Raymond Radiguet. Ce moment sera l’occasion de :

Caractériser et trier les déchets collectés,

Découvrir le fonctionnement du composteur (animé par RiC RAC),

Partager un temps convivial autour d’une collation,

Immortaliser l’événement avec une photo de groupe !

Pourquoi participer ?

Contribuer à la propreté et à l’embellissement de votre quartier,

Rencontrer vos voisins et les acteurs locaux,

Apprendre des gestes éco-responsables,

Passer un moment solidaire et festif !

Rejoignez-nous pour faire du quartier Flandre Aubervilliers un quartier encore plus agréable à vivre !

Le quartier Flandre Aubervilliers se transforment : jardins, pleine terre et nouvelles plantations animent le quartier. RiC RAC, la D.P.E. Nord et les associations organisent un nettoyage collectif pour préserver ces espaces, propres et accueillants pour toutes et tous.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 16h30

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T16:30:00+02:00

Quartier Flandre-Aubervilliers 15 rue mathis 75019 75019 PARISPARIS

+33754071163 association.ricrac@gmail.com https://fb.me/e/7ArhdzdzV https://fb.me/e/7ArhdzdzV



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