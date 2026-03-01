Grand nettoyage du lac

Rue du Gué aux Biches Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Grand nettoyage du lac

Venez aider les enfants du CME à ramasser les déchets aux abords du lac. .

Rue du Gué aux Biches Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lake clean-up

L’événement Grand nettoyage du lac Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTARGIS