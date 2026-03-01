Grand nettoyage du lac Châlette-sur-Loing
Grand nettoyage du lac Châlette-sur-Loing samedi 28 mars 2026.
Grand nettoyage du lac
Rue du Gué aux Biches Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Grand nettoyage du lac
Venez aider les enfants du CME à ramasser les déchets aux abords du lac. .
Rue du Gué aux Biches Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59
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English :
Lake clean-up
L’événement Grand nettoyage du lac Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTARGIS