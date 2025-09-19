Grand Opening Micro-Brasserie Forge Route de Philipepville Givet

Grand Opening Micro-Brasserie Forge Route de Philipepville Givet vendredi 19 septembre 2025.

Grand Opening Micro-Brasserie Forge

Route de Philipepville Micro brasserie Forge Givet Ardennes

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19

Afin de marquer l’événement, MUSIQUE LIVE le vendredi 19/09 à 21h avec un concert de DISRUPT. Le lendemain, samedi 20/09 à 20h, DJ Set par Meryl. Venez fêter ça !

Route de Philipepville Micro brasserie Forge Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 7 69 84 85 77 lgrnd.vincent@gmail.com

English :

To mark the event, LIVE MUSIC on Friday 19/09 at 9pm with a concert by DISRUPT. The following day, Saturday 20/09 at 8pm, DJ Set by Meryl. Come and celebrate!

German :

Um das Ereignis zu würdigen, gibt es am Freitag, den 19.9. um 21 Uhr LIVE-MUSIK mit einem Konzert von DISRUPT. Am nächsten Tag, Samstag, den 20.09. um 20 Uhr, DJ-Set von Meryl. Feiern Sie mit!

Italiano :

In occasione dell’evento, LIVE MUSIC venerdì 19/09 alle 21.00 con il concerto dei DISRUPT. Il giorno seguente, sabato 20/09 alle 20.00, DJ Set di Meryl. Venite a festeggiare!

Espanol :

Con motivo del evento, MÚSICA EN DIRECTO el viernes 19/09 a las 21:00 h con un concierto de DISRUPT. Al día siguiente, sábado 20/09 a las 20:00 h, DJ Set de Meryl. ¡Ven a celebrarlo!

