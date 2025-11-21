Grand Opéra des Rats Théâtre d’Arles Arles

Grand Opéra des Rats

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h à 22h. Théâtre d’Arles 34 Bd Georges Clemenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-21

Après le Bal des baleines présenté à la cour de l’Archevêché en 2023, entre musique, images et rock progressif, le conte » Grand Opéra des rats »écrit et composé par Richard Lorenzi, vous entraîne dans une histoire à dormir debout résolument poétique.

Découvrez un événement exceptionnel au cœur d’Arles le Grand Opéra des Rats ! Une fusion unique de spectacle et de concert, cette manifestation culturelle locale promet de captiver les spectateurs de tous âges.



Laissez-vous transporter dans un monde où la musique rencontre la théâtralité d’une manière aussi originale qu’enchantée. À Arles, ville réputée pour son patrimoine et sa vitalité artistique, le Grand Opéra des Rats offre une expérience inoubliable qui enrichit notre appréciation de la culture.



Que vous soyez un amateur d’art, un passionné de musique ou simplement en quête d’une soirée divertissante, le Grand Opéra des Rats répondra à toutes vos attentes. Ne manquez pas cette occasion de découvrir les talents locaux et de soutenir les arts dans une atmosphère conviviale et inspirante. Venez vivre un moment de pure magie à Arles ! .

Théâtre d’Arles 34 Bd Georges Clemenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 38 64 95 assodbdr13@gmail.com

English :

Following on from the Bal des baleines presented at the Cour de l’Archevêché in 2023, this tale of music, images and progressive rock, Grand Opéra des rats , written and composed by Richard Lorenzi, takes you into a resolutely poetic bedtime story.

German :

Nach dem Ball der Wale, der 2023 im Hof des Erzbischofs aufgeführt wurde und zwischen Musik, Bildern und progressivem Rock angesiedelt ist, entführt Sie das von Richard Lorenzi geschriebene und komponierte Märchen » Grand Opéra des rats » in eine entschieden poetische Geschichte zum Schlafen im Stehen.

Italiano :

Dopo il Bal des baleines presentato alla Cour de l’Archevêché nel 2023, questo racconto di musica, immagini e rock progressivo, scritto e composto da Richard Lorenzi, vi porterà in un viaggio decisamente poetico attraverso il tempo.

Espanol :

Como continuación del Bal des baleines presentado en la Cour de l’Archevêché en 2023, este cuento de música, imágenes y rock progresivo, escrito y compuesto por Richard Lorenzi, le llevará a un viaje en el tiempo decididamente poético.

