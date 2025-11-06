Grand Oral Sciences Po – Sud Ouest avec Lucas Chancel Station Ausone Bordeaux

Grand Oral Sciences Po – Sud Ouest avec Lucas Chancel Station Ausone Bordeaux jeudi 6 novembre 2025.

Grand Oral Sciences Po – Sud Ouest avec Lucas Chancel Jeudi 6 novembre, 18h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T18:00:00 – 2025-11-06T20:15:00

Fin : 2025-11-06T18:00:00 – 2025-11-06T20:15:00

Événement en partenariat avec Sciences Po Bordeaux et Sud Ouest.

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/PRDNU

“L’usage de l’énergie façonne les sociétés, structurant leurs hiérarchies et leurs rapports de pouvoir. L’auteur croise les résultats de la recherche en histoire économique, en archéologie et en sciences du climat pour montrer les liens entre énergie et inégalités depuis la préhistoire. Face notamment au désastre écologique, il propose de nouvelles formes de propriété publique et participative. ” ©Electre2025

La rencontre se ra diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/PRDNU »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_lXJlk3tarJVN2o3ziFPjC56Ucf9g7E2yJuHEGcFK3It1Y=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]

Venez rencontrer Lucas Chancel à l’occasion de la sortie de son livre « Energie et inégalités : une histoire politique » aux éditions du Seuil.