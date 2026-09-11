Grand orgue et mobilier Vallin de l’église Saint-Léon, église Saint-Léon IX, Nancy

Informations pratiques

Grand orgue et mobilier Vallin de l’église Saint-Léon Dimanche 20 septembre, 15h00 église Saint-Léon IX Meurthe-et-Moselle

Visite de l’orgue en petits groupes (<10 personnes). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Léon IX à Nancy, visite et démonstration sur le Grand Orgue de tribune par son titulaire, Yoann Turpin.

église Saint-Léon IX 24 rue Saint-Léon 54000 Nancy Nancy 54100 Poincaré, Foch, Anatole France, Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est 0673606775 https://saintjeandelacommanderie.fr/?page_id=5629 L’église Saint-Léon a été construite au moment de l’arrivée du chemin de fer à Nancy. Elle a bénéficié d’une décoration spécifique école de Nancy et a été dotée d’un grand orgue par A. Cavaillé-Coll Située à proximité immédiate de la gare, elle est accessible aussi depuis le réseau de bus et en voiture (parking de la gare en face de l’église) et en vélo. Une rampe permet l’accès pour les PMR.

Visite de l’église Saint-Léon IX à Nancy, visite et démonstration sur le Grand Orgue de tribune par son titulaire, Yoann Turpin

Philippe Jodin