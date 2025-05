Grand Palais d’été – Entrée Rotonde Clarence Dillon Paris, 6 juin 2025 07:00, Paris.

Grand Palais d’été Entrée Rotonde Clarence Dillon 1 avenue Winston Churchill Paris Paris

Début : 2025-06-06

fin : 2025-09-07

2025-06-06

Le Grand Palais rouvre ses portes avec une programmation estivale exceptionnelle. À partir du 6 juin, le Grand Palais d’été promet de transformer la Nef et ses abords en un lieu d’expériences, de fêtes et d’émerveillement.

English :

The Grand Palais reopens with an exceptional summer program. From June 6, the summer Grand Palais promises to transform the Nave and its surroundings into a place of experience, celebration and wonder.

German :

Der Grand Palais öffnet seine Pforten wieder mit einem außergewöhnlichen Sommerprogramm. Ab dem 6. Juni verspricht der Grand Palais d’été, das Nef und seine Umgebung in einen Ort des Erlebens, der Feste und des Staunens zu verwandeln.

Italiano :

Il Grand Palais riapre con un eccezionale programma estivo. Dal 6 giugno, l’estate del Grand Palais promette di trasformare la Nave e i suoi dintorni in un luogo di esperienze, feste e meraviglie.

Espanol :

El Grand Palais reabre con un programa de verano excepcional. A partir del 6 de junio, el Grand Palais de verano promete transformar la Nave y sus alrededores en un lugar de experiencias, fiestas y maravillas.

