FAB Paris, de retour au Grand Palais Grand Palais Paris samedi 20 septembre 2025.

FAB PARIS, ouvrira la saison des grandes foires d’art à la rentrée 2025 en réunissant une centaine d’exposants de renommée internationale sous la nef du Grand Palais du 20 au 24 septembre 2025 (vernissage vendredi 19 septembre). Le décor de la 3ème édition de FAB Paris se réinventera sur une idée originale de Constance Guisset, designer de renom et une scénographie de Sylvie Zerat. Le Musée Nissim de Camondo, invité d’honneur, organisera pour FAB PARIS une exposition exclusive de ses collections consacrées aux arts décoratifs de la fin du XVIIIe siècle scénographiée par Alexandre Benjamin Navet. Plusieurs décorateurs/designers de renommée internationale (Jean-Charles de Castelbaljac, Timothy Corrigan, Nathalie Crinière, François-Joseph Graf, Constance Guisset, Pier-Luigi Pizzi, Jean-Michel Wilmotte, Charles Zana,…) dévoileront leurs objets ou stands coups de coeur.

Pour la troisième année consécutive, un espace Jeunes Talents permettra à de jeunes marchand(e)s d’exposer des pièces à moins de 25.000€, scénographiées par le jeune architecte et desinger Edgar Jayet. Ils ont été sélectionnés par les commissaires de l’exposition Carole Blumenfeld, historienne de l’art, Mathieu Deldicque, directeur du musée Condé, Château de Chantilly et Cécilia Hottinguer, collectionneuse, mécène du Cabinet des arts graphiques des Beaux-arts de Paris et du Château de Vaux-le-Vicomte.

FAB PARIS programmera un concert des lauréats de la Fondation Gautier Capuçon.

Une Semaine des Arts proposera des visites VIP exclusives dans une vingtaine de musées partenaires.

Une centaine de galeries internationales dans 20 spécialités

• Un décor réinventé sur une idée originale de Constance Guisset et une scénographie de Sylvie Zerat.

• Une exposition exclusive d’une soixantaine d’oeuvres majeures du Musée Nissim de Camondo scénographiée par Alexandre Benjamin Navet.

• Les coups de coeur des designers et décorateurs parmi lesquels Jean-Charles de Castelbaljac, Timothy Corrigan, Nathalie Crinière, François-Joseph Graf, Constance Guisset, Pier-Luigi Pizzi, Jean-Michel Wilmotte, Charles Zana.

• Un espace Jeunes Talents scénographié par le jeune architecte et designer Edgar Jayet.

• Un hommage spectaculaire de la Galerie Vallois au centenaire de l’Art déco au sein même du Grand Palais où le mouvement fut consacré lors de l’Exposition internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes en 1925.

• « Beautés Désordonnées », une exposition commune rassemblant 140 pièces des galeries 1900-2000, Brimo de Laroussilhe, Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Didier Claes et Stéphane Clavreuil, curatée par l’historien d’art Jean-Hubert Martin, ancien directeur du Musée national d’Art Moderne (Centre G. Pompidou) dans l’esprit de Carambolages.

• 100 ateliers, 100 artistes La scène française, l’exposition en avant-première d’une trentaine de photographies de la série d’Antoine Schneck, dévoilant des portraits multiples d’artistes dans leurs ateliers.

• Un concert des lauréats de la Fondation Gautier Capuçon

• Une Semaine des Arts proposant des visites VIP exclusives dans une vingtaine de musées partenaires

5 jours pour découvrir les plus beaux chefs-d’œuvre, de l’Antiquité à l’art contemporain, présentés par une centaine de galeries internationales prestigieuses sous la mythique verrière du Grand Palais ! Invité d’honneur de cette édition 2025 : le Musée Nissim de Camondo qui présente, avec une exposition exceptionnelle, des objets d’art issus de ses collections. La rentrée artistique parisienne commence ici !

Du samedi 20 septembre 2025 au mercredi 24 septembre 2025 :

payant

A partir de 15 euros

Tout public.

début : 2025-09-20T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fabparis.com/