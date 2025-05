STUDIO OSSIDIANA, ALICE BUCKNELL et EMANUELE COCCIA / Fun Palace – Grand Palais Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation Performance musicale

Le programme « New Assemblies » du Centre Pompidou, construit avec le soutien et la collaboration du Chanel Culture Fund, explore de nouvelles formes d’assemblées dans les domaines de l’art, du design et de l’architecture. Face aux crises contemporaines (urgence climatique, tension démocratique, révolution du numérique, etc.) qui remettent en cause les formes d’assemblées traditionnelles, il est essentiel d’envisager des manières innovantes de se retrouver et de dialoguer. C’est tout le sujet de Fun Palace , qui interroge et explore le plaisir d’être ensemble.

Reprenant le titre d’un projet utopique de l’architecte britannique Cedric Price, Fun Palace explore le motif de l’assemblée sous l’angle du plaisir d’être ensemble. Une commande d’envergure a été formulée auprès de trois créateurs : les designers italiens Studio Ossidiana ont conçu la vaste installation de feutre rose, The Soft Palace, où se déroulent rencontres et performances ; l’artiste américaine Alice Bucknell propose une œuvre en forme de jeu vidéo : dans Nightcrawlers, les joueurs peuvent choisir d’incarner une fleur ou une chauve-souris évoluant dans l’architecture du Grand Palais ; enfin, le penseur Emanuele Coccia a insufflé la thématique autour du plaisir collectif.

En complément, un assemblage d’œuvres issues des collections design du Musée national d’art moderne montre comment de nombreux designers sont à la recherche d’approches régénératives et de savoir-faire pluriels. Leur exposition forme une assemblée d’objets qui dessine un autre futur.

Fun Palace offre une programmation vivante et variée : chaque jour, le public est invité à découvrir une pièce imaginaire, de la cuisine au dancefloor en passant par le jardin climatique, pour parcourir des formes d’assemblées polyphoniques, modulaires et vivantes.

Avec le soutient du Chanel Culture Fund.

Avec le commissariat de Jean-Max Colard, Alice Pialoux et Joséphine Huppert.

Le samedi 07 juin 2025

de 22h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Grand Palais 3 avenue du Général Eisenhower 75008 Entrée Gabrielle ChanelParis

Installation, jeu vidéo et performances pour réinventer le plaisir d’être ensemble.