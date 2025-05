ERNESTO NETO / Nosso Barco Tambor Terra – Grand Palais Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation monumentale

Le Grand Palais convie le public à découvrir Nosso Barco Tambor Terra de l’artiste brésilien Ernesto Neto, une installation monumentale composée de crochet tissé à la main, d’écorce, de terre et d’épices. Conçue pour être parcourue et habitée, cette œuvre multisensorielle, qui évoque les navires qui ont transformé le monde, manifeste une relation fondamentale à la nature et explore la continuité entre notre propre corps et le corps de la Terre. L’exposition, visible du 5 juin au 25 juillet 2025, sera accessible exceptionnellement en nocturne pour Nuit Blanche.

Né en 1964, Ernesto Neto est un artiste brésilien, dont les sculptures faites de matériaux naturels évoquent des organismes vivants qui activent tous les sens des spectateurs. L’artiste envisage le corps comme une question politique et fait de la gravité un élément médiateur entre matériaux, forces et êtres.

Le samedi 07 juin 2025

de 22h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Grand Palais 3 avenue du Général Eisenhower 75008 Paris

Une œuvre immersive et sensorielle, entre nature, histoire et spiritualité.