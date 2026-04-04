Eaux-Bonnes

Grand Parcours Alpinisme

station de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 100 – 100 – 140 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Dans le but de développer la pratique des activités de montagne auprès d’un large public alpinisme, ski de randonnée, randonnée, raquette à neige, escalade, canyon, spéléologie, vélo de montagne et parapente la FFCAM met en place des manifestations sportives appelées Grands Parcours .

Ils s’adressent également à tous les publics, licenciés ou non, jeunes et moins jeunes, débutants ou plus aguerris, avec des attentes diverses.

Le Grand Parcours Alpinisme est une occasion exceptionnelle pour des débutants ou pratiquants réguliers de s’initier ou de se perfectionner dans la discipline grâce à des parcours d’atelier pédagogiques et la réalisation d’une course encadrée.

Informations et inscriptions cd-pyreneesatlantiques.ffcam.fr/ .

station de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 71 81

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English : Grand Parcours Alpinisme

L’événement Grand Parcours Alpinisme Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées