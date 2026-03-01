Grand Parcours Moteur Place de la bascule Anost
Grand Parcours Moteur Place de la bascule Anost mercredi 18 mars 2026.
Place de la bascule Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne Anost Saône-et-Loire
Début : 2026-03-18 14:30:00
fin : 2026-03-18 16:30:00
2026-03-18
L’itinérant poursuit sa tournée hebdomadaire avec l’installation d’un grand parcours moteur pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Des jeux de société seront mis à disposition pour les adultes venus seuls. .
Place de la bascule Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35 kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr
