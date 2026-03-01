grand Parcours moteur Dracy-Saint-Loup
grand Parcours moteur Dracy-Saint-Loup mercredi 18 mars 2026.
grand Parcours moteur
Salle des Fêtes Dracy-Saint-Loup Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 09:30:00
fin : 2026-03-18 11:30:00
Date(s) :
2026-03-18
L’itinérant poursuit sa tournée hebdomadaire avec l’installation d’un grand parcours moteur, pour les enfants de 0 à 6 ans accompagné d’un adulte.
Les jeux de société seront également mis à disposition pour les adultes venus seuls. .
Salle des Fêtes Dracy-Saint-Loup 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35 kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : grand Parcours moteur
L’événement grand Parcours moteur Dracy-Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-09 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II