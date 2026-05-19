Sizun

Grand Pardon Breton de Loc-Ildut

Chapelle de Loc-Ildut Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

10h15 procession costumée et messe bretonne.

12h repas (payant).

Après-midi animations, danses bretonnes, fest-deiz, concert …

Crêpes et buvette. Exposition croix et bannières.

A la chapelle de Loc-Ildut (3 km au Nord du bourg de Sizun). .

Chapelle de Loc-Ildut Sizun 29450 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Grand Pardon Breton de Loc-Ildut Sizun a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX