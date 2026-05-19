Grand Pardon Breton de Loc-Ildut Sizun
Grand Pardon Breton de Loc-Ildut Sizun dimanche 2 août 2026.
Sizun
Grand Pardon Breton de Loc-Ildut
Chapelle de Loc-Ildut Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
10h15 procession costumée et messe bretonne.
12h repas (payant).
Après-midi animations, danses bretonnes, fest-deiz, concert …
Crêpes et buvette. Exposition croix et bannières.
A la chapelle de Loc-Ildut (3 km au Nord du bourg de Sizun). .
Chapelle de Loc-Ildut Sizun 29450 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Grand Pardon Breton de Loc-Ildut Sizun a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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