Grand Pardon de Notre-Dame du Roncier Josselin
Grand Pardon de Notre-Dame du Roncier Josselin dimanche 7 septembre 2025.
Grand Pardon de Notre-Dame du Roncier
Josselin Morbihan
Début : 2025-09-07 11:00:00
fin : 2025-09-08
2025-09-07
Le Grand Pardon sera présidé par Mgr Raymond Centène, Evêque de Vannes. Prédications par l’Abbé André Guillevic, ancien Recteur de Sainte-Anne-d’Auray.
Le dimanche (Anniversaire de la Dédicace de la Basilique) messe solennelle à 11h, puis retransmission de la Canonisation de Carlo Acutis à 16h. Procession depuis la Fontaine à 20h, suivie d’une veillée Mariale avec Sainte-Anne à 20h30.
Le lundi (Nativité de la Vierge Marie) Laudes à 8h30, puis Procession (jusqu’à la Place Saint-Martin) à 10h30. Messe pontificale à 11h, Chapelet à 15h, Vêpres puis Procession de retour à 15h30. .
Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 84 84 29 23
