Grand Pardon de Notre-Dame du Roncier Josselin

Grand Pardon de Notre-Dame du Roncier Josselin dimanche 7 septembre 2025.

Grand Pardon de Notre-Dame du Roncier

Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-08

Date(s) :

2025-09-07

Le Grand Pardon sera présidé par Mgr Raymond Centène, Evêque de Vannes. Prédications par l’Abbé André Guillevic, ancien Recteur de Sainte-Anne-d’Auray.

Le dimanche (Anniversaire de la Dédicace de la Basilique) messe solennelle à 11h, puis retransmission de la Canonisation de Carlo Acutis à 16h. Procession depuis la Fontaine à 20h, suivie d’une veillée Mariale avec Sainte-Anne à 20h30.

Le lundi (Nativité de la Vierge Marie) Laudes à 8h30, puis Procession (jusqu’à la Place Saint-Martin) à 10h30. Messe pontificale à 11h, Chapelet à 15h, Vêpres puis Procession de retour à 15h30. .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 84 84 29 23

