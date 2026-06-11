Plaine-Haute

Grand Pardon de Ste-Anne du Houlin

Lieu-dit Saint-Anne du Houlin Plaine-Haute Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

10h20 Procession de la chapelle vers l’esplanade , lieu de la célébration avec la participation de la chorale inter-paroissiale .

10h30 Messe solennelle sur l’esplanade

12h30 Repas grillades à la salle omnisport organisé par L’O.G.E.C au profit de L’école catholique dans le magnifique site de Ste-Anne du Houlin .

14h30 Chapelet médité à la Chapelle suivi des Vêpres solennelles à la Chapelle, Salut du Saint-Sacrement.

Réservation des repas par téléphone. .

Lieu-dit Saint-Anne du Houlin Plaine-Haute 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 14 89 96

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English :

L’événement Grand Pardon de Ste-Anne du Houlin Plaine-Haute a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme