Grand Pardon de Ste-Anne du Houlin Plaine-Haute
Grand Pardon de Ste-Anne du Houlin Plaine-Haute dimanche 19 juillet 2026.
Plaine-Haute
Grand Pardon de Ste-Anne du Houlin
Lieu-dit Saint-Anne du Houlin Plaine-Haute Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
10h20 Procession de la chapelle vers l’esplanade , lieu de la célébration avec la participation de la chorale inter-paroissiale .
10h30 Messe solennelle sur l’esplanade
12h30 Repas grillades à la salle omnisport organisé par L’O.G.E.C au profit de L’école catholique dans le magnifique site de Ste-Anne du Houlin .
14h30 Chapelet médité à la Chapelle suivi des Vêpres solennelles à la Chapelle, Salut du Saint-Sacrement.
Réservation des repas par téléphone. .
Lieu-dit Saint-Anne du Houlin Plaine-Haute 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 14 89 96
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English :
L’événement Grand Pardon de Ste-Anne du Houlin Plaine-Haute a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme