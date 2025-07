Grand Périgueux Tourisme fête son 45e parallèle, diner champêtre deuxième édition Val de Louyre et Caudeau

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Grand Périgueux Tourisme fête son 45ème parallèle et vous donne rendez-vous pour la deuxième édition du dîner champêtre à Cendrieux -Val de Louyre et Caudeau, mercredi 13 août 2025 à 19h.

Rendez-vous sur le parking de l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux.

Sur réservation.

Lecture musicale, diner champêtre et concert de Jazz Roots

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

Grand Périgueux Tourisme is celebrating its 45th parallel and invites you to the second edition of the country dinner at Cendrieux -Val de Louyre et Caudeau, on Wednesday 13 August 2025 at 7pm.

Meet at the Espace Culturel André Malraux car park in Cendrieux.

Booking required.

Grand Périgueux Tourisme feiert seine 45. Parallele und lädt Sie am Mittwoch, den 13. August 2025 um 19 Uhr zur zweiten Ausgabe des Dîner champêtre in Cendrieux -Val de Louyre et Caudeau ein.

Treffpunkt ist der Parkplatz des Espace Culturel André Malraux in Cendrieux.

Mit Reservierung.

Grand Périgueux Tourisme festeggia il suo 45° parallelo e vi invita alla seconda edizione della cena contadina a Cendrieux -Val de Louyre et Caudeau, mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 19.00.

Appuntamento al parcheggio dell’Espace Culturel André Malraux a Cendrieux.

È indispensabile la prenotazione.

Grand Périgueux Tourisme celebra sus 45 años y le invita a la segunda edición de la cena campestre en Cendrieux -Val de Louyre et Caudeau, el miércoles 13 de agosto de 2025 a las 19.00 h.

Cita en el aparcamiento del Espace Culturel André Malraux de Cendrieux.

Imprescindible reservar.

