Grand-Peur et Misère du IIIème Reich » de Bertolt Brecht Bègues 13 juillet 2025 17:00

Allier

Grand-Peur et Misère du IIIème Reich » de Bertolt Brecht Cour du Château Centre François de Saulieu Bègues Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 17:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Le Théâtre Atelier Bûle présente « Grand-Peur et Misère du IIIème Reich » de Bertolt Brecht. cette pièce est un tableau saisissant de l’oppression et de la résistance.

.

Cour du Château Centre François de Saulieu

Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr

English :

Théâtre Atelier Bûle presents Bertolt Brecht’s « Grand-Peur et Misère du IIIème Reich », a gripping portrait of oppression and resistance.

German :

Das Theater Atelier Bûle präsentiert « Große Angst und Elend des Dritten Reiches » von Bertolt Brecht. Das Stück ist ein eindringliches Bild von Unterdrückung und Widerstand.

Italiano :

Il Théâtre Atelier Bûle presenta « Grand-Peur et Misère du IIIème Reich » di Bertolt Brecht, un’avvincente rappresentazione di oppressione e resistenza.

Espanol :

El Théâtre Atelier Bûle presenta « Grand-Peur et Misère du IIIème Reich » de Bertolt Brecht, una apasionante descripción de la opresión y la resistencia.

L’événement Grand-Peur et Misère du IIIème Reich » de Bertolt Brecht Bègues a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule