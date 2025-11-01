Grand-peur et misère du IIIème Reich de Bertolt Brecht Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux Sceaux

Grand-peur et misère du IIIème Reich de Bertolt Brecht 16 – 25 janvier 2026 Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-16T20:00:00 – 2026-01-16T23:00:00

Fin : 2026-01-25T20:00:00 – 2026-01-25T23:00:00

Grand-peur et misère du IIIème Reich, pièce de Bertolt Brecht, parle de la vie sous le régime fasciste de l’Allemagne nazie des années 30. Écrite entre 1935 et 1938, c’est à dire dans son temps et non après-coup, la pièce est visionnaire tant Brecht a su capter ce qui était en train de se produire, en Allemagne, sous ses yeux. La pièce est composée de tableaux, qui débutent de l’accession au pouvoir d’Hitler en 1933 jusqu’aux débuts de la guerre en 1938. Chaque tableau porte un titre, comme « La délation », « La femme juive », ou « Trouver le droit ». Le tout représente l’état de la société allemande dans les années 30.

Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux 49, avenue Georges Clemenceau 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cie.inquarto@gmail.com »}]

InQuarto – Julie Duclos théâtre classique Brecht

Simon Gosselin