Grand piano Mathieu Boogaert Centre Culturel Les Carmes Langon

Grand piano Mathieu Boogaert Centre Culturel Les Carmes Langon vendredi 21 novembre 2025.

Grand piano Mathieu Boogaert

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon Gironde

Tarif : 18 – 18 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Mathieu Boogaerts est un musicien inclassable qui évolue dans le paysage de la chanson française avec une liberté rare. Il se fait connaître dans les années 90 avec sa voix douce, presque murmurée, des textes ciselés et décalés, un univers minimaliste, mais profondément expressif.

Influencé par la chanson française, les rythmes africains et une certaine idée de la pop, Boogaerts impose une manière bien à lui d’habiter la scène il chante comme on parle à quelqu’un qu’on connaît bien, avec humour, tendresse et une touche d’absurde.

Au fil des années, il a construit une œuvre cohérente, entre ballades dépouillées, compositions espiègles et confidences musicales. Ses concerts sont à son image intimes, drôles, touchants des moments suspendus où l’on écoute autrement.

Pour toutes et tous à partir de 7 ans

Durée 1h45

Before dans le hall à partir de 19h .

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

English : Grand piano Mathieu Boogaert

German : Grand piano Mathieu Boogaert

Italiano :

Espanol : Grand piano Mathieu Boogaert

L’événement Grand piano Mathieu Boogaert Langon a été mis à jour le 2025-09-12 par La Gironde du Sud