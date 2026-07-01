Informations pratiques

Saint-Vaast-la-Hougue

Grand pique nique à la Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 12:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Ouvert à tous. Apportez votre repas et votre bonne humeur .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 16 39 31 98

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English : Grand pique nique à la Hougue

L’événement Grand pique nique à la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cotentin Le Val de Saire