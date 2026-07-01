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Grand pique nique à la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue

jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue

Grand pique nique à la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Département
Manche
Tarif

Saint-Vaast-la-Hougue

Grand pique nique à la Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 12:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Ouvert à tous. Apportez votre repas et votre bonne humeur   .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 16 39 31 98 

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English : Grand pique nique à la Hougue

L’événement Grand pique nique à la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cotentin Le Val de Saire

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