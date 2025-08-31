Grand pique-nique des associations Semussac

Grand pique-nique des associations Semussac dimanche 31 août 2025.

Grand pique-nique des associations

Espace champs de foire Semussac Charente-Maritime

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

L’amicale boulistes de Semussac organise un pique nique des associations. Inscription avant le 15 août-

Amenez vos couverts et votre pique nique

Espace champs de foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 62 49 81

English :

L’amicale boulistes de Semussac organizes an association picnic. Registration by August 15

Bring your cutlery and picnic

German :

Die Amicale Boulistes de Semussac organisiert ein Picknick der Vereine. Anmeldung vor dem 15. August

Bringen Sie Ihr Besteck und Ihr Picknick mit

Italiano :

L’associazione dei boulistes di Semussac organizza un picnic associativo. Iscrizioni entro il 15 agosto

Portate le vostre posate e il vostro picnic

Espanol :

La asociación de boulistes de Semussac organiza un picnic asociativo. Inscripción antes del 15 de agosto

Traiga sus cubiertos y su picnic

