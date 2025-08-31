Grand pique-nique des associations Semussac
Grand pique-nique des associations Semussac dimanche 31 août 2025.
Grand pique-nique des associations
Espace champs de foire Semussac Charente-Maritime
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
2025-08-31
L’amicale boulistes de Semussac organise un pique nique des associations. Inscription avant le 15 août-
Amenez vos couverts et votre pique nique
Espace champs de foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 62 49 81
English :
L’amicale boulistes de Semussac organizes an association picnic. Registration by August 15
Bring your cutlery and picnic
German :
Die Amicale Boulistes de Semussac organisiert ein Picknick der Vereine. Anmeldung vor dem 15. August
Bringen Sie Ihr Besteck und Ihr Picknick mit
Italiano :
L’associazione dei boulistes di Semussac organizza un picnic associativo. Iscrizioni entro il 15 agosto
Portate le vostre posate e il vostro picnic
Espanol :
La asociación de boulistes de Semussac organiza un picnic asociativo. Inscripción antes del 15 de agosto
Traiga sus cubiertos y su picnic
